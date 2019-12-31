В Мексике 20 человек пострадали при опрокидывании автобуса

На северо-западе Мексики в штате Дуранго перевернулся рейсовый автобус. В ДТП погиб один несовершеннолетний пассажир, еще 19 человек получили травмы, сообщает Milenio во вторник, 31 декабря.
Автобус следовал в столицу региона из города Леона в штате Гуанахуато в центральной части страны.
Отмечается, что всех пострадавших доставили в больницы. Состояние как минимум семерых из них оценивается как тяжелое. Информации о причинах автокатастрофы пока нет.
Ранее в Индонезии автобус рухнул в ущелье на острове Суматра. Тогда погибли 24 человека и еще 13 пострадали.
Также в Гватемале водитель грузовика не справился с управлением и врезался в автобус. Жертвами ДТП стали 22 человека, еще 11 пострадали.
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Источник: korrespondent.net