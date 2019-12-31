Посол США обнародовал видеообращение к украинцам

Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор записал видеообращение, в котором подвел итоги своего пребывания в Киеве перед уходом в отставку. Ролик обнародовало накануне посольство США в YouTube.

По словам Тейлора, его пребывание в Киеве было невероятным.

"Была избрана новая Верховная Рада, а значит, появились новые возможности для продвижения реформ. Был сформирован Высший антикоррупционный суд, появились возможности для многих реформ, которые находились в подвешенном состоянии многие годы и ожидали продвижения этой очень активной Радой", – сказал Тейлор.

Также он отметил прогресс в вопросе мира на Донбассе, телефонные разговоры между президентами Украины и РФ Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным и обмен удерживаемыми лицами.

"Соединенные Штаты демонстрируют мощную поддержку Украины. Одно из проявлений этой поддержки – внедрение санкций против Северного потока-2", – добавил Тейлор.

Ранее в декабре стало известно, что временный поверенный в делах США Уильям Тейлор покинет свой пост 2 января 2020 года. Официальная причина отставки не уточняется. Временно его обязанности будет исполнять Кристина Квин.

Напомним, Уильям Тейлор оказался ключевым игроком в событиях, которые привели к расследованию об импичменте президента США Дональда Трампа. Он стал свидетелем по этому делу и выступил с показаниями в Палате представителей Конгресса США.

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Источник: korrespondent.net