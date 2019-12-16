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16. 12. 2019

В Беларуси объявили итоги рейтингов интернет-агентств по контексту и по отзывам клиентов

Белорусские компании довольны подрядчиками по продвижению в интернете, более 2/3 не готовы менять контрагентов. Об этом свидетельствуют итоги осенних рейтингов проекта «Рейтинг Байнета - 2019», который определил лучшие агентства по контекстной рекламе и по клиентоориентированности.

В рейтинге удовлетворенности в этом году приняло участие 8 агентств и web-разработчиков в четырех номинациях: лучшие web-студии, digital-агентства, SEO-компании и агентства по контекстной рекламе. В рамках исследования было опрошено более 140 клиентов компаний-участников.

По результатам, почти 96% клиентов готовы рекомендовать интернет-агентства, с которыми работали ранее и намерены продолжать сотрудничество. Из них 73% клиентов белорусских интернет-агентств не готовы менять подрядчика и рассматривать предложения других агентств.

На основании этих данных можно сделать вывод о том, что компании-участники Рейтинга обладают высоким уровнем клиентоориентированности, разница в позициях рейтинга обусловлена незначительными отличиями. Средний балл удовлетворенности полученным результатом работы с этими агентствами составил 8,5 из 10 максимально возможных баллов. Это на 0,3 балла меньше, чем в прошлом году.

Рейтинг составлялся по адаптированной для белорусского рынка международной методике консалтинговой компании Bain (входит в ТОП-3 консалтинговых компаний в мире).

Общий рейтинг белорусских интернет-агентств по удовлетворенности клиентов (без учета номинаций)

Место

Название

Балл*

1

2 Медведя

884,7

2

Иквадарт

860,7

3

ClickMedia

810,0

4

LikeIT

809,6

5

Qmedia

773,7

6

Ariol

750,1

7

ABMarketing

690,0

8

ArtisMedia

662,7

* Максимальное количество баллов, которые мог получить участник, составляет 900. Организаторы отмечают, что масштаб агентства и бюджеты не учитываются. Основной критерий – уровень удовлетворенности клиентов результатами и процессами работы с агентством.

В Рейтинге агентств по контекстной рекламе приняло участие 6 агентств, которые за год освоили бюджет почти в $3,5 млн. В прошлом году этот показатель был равен $2 млн. На их аккаунтах Google и Яндекс обслужено 970 клиентов, что на 30% больше, чем годом ранее. Средний ежемесячный чек на одного клиента составил $670, в то время как год назад этот показатель был равен $380.

По экспертным оценкам проекта «Рейтинг Байнета», по итогам 2019 года рынок контекстной рекламы в Беларуси вырастет на 35-40% и превысит $40 млн.

Всего на рынке Беларуси представлено более 100 агентств, оказывающих услуги по размещению интернет-рекламы в контекстно-медийных сетях Google и Яндекс. Причем примерно 30 из них генерируют около 80% оборота данного сегмента интернет-рекламы.

Основные показатели, которые учитывались при составлении Рейтинга агентств по контекстной рекламе:

  • Опыт и масштаб агентства (время работы компании на рынке и количество штатных сотрудников, работающих в направлении «контекстная реклама»).
  • Реализованные за год проекты (количество завершенных проектов за период с 1 сентября прошлого года по 31 августа текущего по масштабу кампаний).
  • Количество сертификатов у агентства и количество сертификатов сотрудников, работающих в компании.
  • Средние показатели качества проведенных рекламных кампаний в системах контекстно-медийной рекламы (CTR)

Итоги Рейтинга белорусских агентств по контекстной рекламе

Место

Название

Балл

1

Webmart Group

90,4

2

Qmedia

84,6

3

Seologic

66,5

4

Wunder

58,6

5

ClickMedia

55,8

6

2 Медведя

49,3

 
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