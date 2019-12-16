20 и 21 декабря оппозиция планирует провести акции против интеграции с Россией

20 и 21 декабря оппозиция планирует проведение очередной акции против интеграции с Россией. Уведомление о проведении акции в поддержку суверенитета Беларуси представители оргкомитета кампании "Абаронім незалежнасць" Павел Северинец и Николай Козлов передадут в Мингорисполком 17 декабря в 12.00.

В уведомлении, в числе прочего, содержится напоминание о том, что защита суверенитета Беларуси — конституционная обязанность народа Беларуси. "Рассчитываем на адекватность городского руководства, которое обязано содействовать сохранению мира и порядка на улицах города", говорится в документе.

Павел Северинец отметил в комментарии для Telegraf.by: "Мы уведомляем власти о том, что будем проводить данную акцию. Для защиты независимости разрешений не требуется — Конституция обязывает граждан Беларуси к этому. Мы хотим провести мирный протест".

Как рассказал Павел Северинец, 20 декабря в 18.00 планируется сбор на Октябрьской площади. С 18.30 до 19.30 там же пройдет митинг, выступления будут чередоваться с песнями, затем участники акции пройдут по площади Незалежности и проспекту, далее через сквер А. Мицкевича на Немигу, потом по улице Зыбицкой обратно на площадь. В 20.45 митингующие станут вдоль проспекта.

20 декабря в Санкт-Петербурге должна состояться очередная встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина, на которой будут обсуждаться нерешенные вопросы по дорожным картам в рамках процесса интеграции двух стран. Встреча лидеров обоих государств 7 декабря продлилась 5,5 часов, однако договоренности по спорным вопросам достигнуты не были.