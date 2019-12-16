В Минск привезли «бюджетный» кроссовер Audi Q3

В Минск приехали компактные кроссоверы Audi Q3 второго поколения. Первая партия уже доступна в «Audi Центр Минск», некоторые автомобили оформлены по предзаказу. Новинка стоит в Беларуси от 29 970 евро и должна стать одной из самых популярных премиум-моделей на рынке.

Белорусам доступен Audi Q3 с 1,4-литровым двигателем и передним приводом. Через некоторое время придут автомобили версии quattro с двигателем 2.0, а весной подоспеет Audi Q3 Sportback. Внешность предлагают подобрать «под себя»: от классических цветов до окраски в тон апельсина или яркого неба. В автоцентре укомплектуют автомобиль под личные запросы, а в случае чего – сделают заказ на завод.

На новые Audi Q3 действует внушительная гарантия – сроком на 5 лет или 150 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Для сравнения, в России дают на год меньше. Так как речь о международной гарантии, проходить бесплатное обслуживание можно в любой стране мира.

Новое поколение Audi Q3 в Беларуси стоит дешевле, чем в соседних странах. Цены на кроссовер начинаются с 29 970 евро, тогда как в той же России – с 31 860. В автоцентре примут в зачет автомобиль с пробегом по схеме трейд-ин. Для юрлиц действует лизинг по символическим ставкам.

«Новая Audi Q3 должна стать одной из самых популярных премиум-моделей в 2020 году. Немецким инженерам и дизайнерам удалось соединить атрибуты семейного кроссовера с задатками спортивного автомобиля. Большое внимание было уделено новым технологиям, что в первую очередь заметно даже по приборной панели в салоне. Она полностью повторяет новую концепцию, которая уже реализована в моделях A6, A7 и Q8. Автомобиль получился очень современный, что вместе с привлекательной ценой обеспечит высокий спрос, который мы уже ощутили по динамике предзаказов», – уточняют в автоцентре «Audi Центр Минск».

Второе поколение Audi Q3 заметно «возмужало». Длина автомобиля – 4484 мм, ширина – 1849 мм, высота – 1616 мм, а колесная база – 2680 мм. Внешне кроссовер выделяют динамичные обводы кузова и широкий спойлер на крыше. Версия с передним приводом обладает бензиновым двигателем мощностью 150 «лошадей», который идет в паре со 6-ступенчатым «автоматом».

В салоне стало просторнее, пассажирам высокого роста комфортно даже на задних сидениях, которые дополнительно можно двигать вперед и назад на 150 мм или сложить целиком. Багажное отделение рассчитано на 675 л, а без заднего ряда – на 1525 л. В базовый комплект входят цифровая приборная панель с экраном на 10,25 дюйма, мультируль, светодиодные фары и другие опции.