DW: экс-боец "эскадрона смерти" рассказал, как убивали белорусских оппозиционеров

16 декабря "Deutsche Welle" опубликовала интервью с бывшим бойцом СОБРа Юрием Гаравским, который признался, что был одним из тех, кто 20 лет назад участвовал в убийствах экс-министра МВД Юрия Захаренко, экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. Эти бесследно пропавшие в 1999 году персоны являлись политическими противниками Александра Лукашенко.

41-летний Юрий Гаравский обратился в редакцию DW в сентябре 2019 года и заявил в своем интервью, что 20 лет назад в качестве бойца СОБРа (пециального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси) участвовал в похищениях, убийствах и захоронениях политических оппонентов президента Александра Лукашенко — Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского, сообщает DW.

В частности, Виктор Гончар не признавал итоги референдума, продлившего президентские полномочия Александра Лукашенко, а за неколько месяцев до своей пропажи он стал одним из инициаторов проведения альтернативных выборов главы государства и возглавил альтернативный Центризбирком.

Как утверждает Гаравский, операциями по похищению трех персон командовал глава СОБРа Дмитрий Павличенко, он же и убивал похищенных. Бывший боец СОБРа в интервью выразил готовность подтвердить свои слова под присягой, а также указать на карте места захоронений. Он также сообщил, что попросил в одной из европейских стран политическое убежище, его ходатайство сейчас находится на рассмотрении.

Экс-командир СОБРа Дмитрий Павличенко в комментарии TUT.BY уже опроверг свидетельства Юрия Гаравского и назвал их бредом. Он отрицает, что СОБР имел отношение к исчезновению Захаренко, Гончара и Красовского. Павличенко также сообщил, что Гаравский никогда не служил в спецподразделении под командованием Павличенко и проходил лишь срочную службу, а в те дни, когда исчезли обозначенные в интервью персоны и вовсе находился в заключении за вымогательство.

Бывший руководитель СОБРа так высказался о Юрии Гаравском: "Но человек пытается заработать на этом всем. Человек просто потерял совесть и ориентиры. За двадцать лет было много публикаций, я уже насмотрелся. Никаких таинственных операций не было".

На вопрос об участии СОБРа в операциях по похищению и убийству Захаренко, Гончара и Красовского, Дмитрий Павличенко ответил: "Это полный бред какой-то. Ну, может быть, кто-то там чем-то этим занимался. Мы — спецподразделение спецназначения внутренних войск, эти вот вопросы в компетенции других органов, если они этим занимались".

Читать полностью: https://news.tut.by/economics/665390.html"

Дмитрий Павличенко сейчас возглавляет Белорусскую ассоциацию ветеранов подразделений специального назначения войск МВД «Честь», а также включен в список белорусских чиновников, которым запрещен въезд в страны ЕС и США из-за подозрения его причастности к нашумевшим исчезновениям людей в Беларуси в 1999 и 2000 году.