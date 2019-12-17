Лукашенко требует максимальной отдачи от каждого вложенного в экономику рубля

Александр Лукашенко требует максимальной отдачи от каждого вложенного рубля в белорусскую экономику. Об этом он заявил 17 декабря на совещании о реализации наиболее проблемных инвестиционных проектов в Беларуси.

Президент Беларуси отметил, что несмотря на непростую ситуацию в экономике, Беларуси ежегодно удавалось сохранять обоснованный уровень инвестиций в нее. "При этом главное требование неизменно — максимальная отдача от каждого вложенного рубля. В результате должны быть обеспечены эффективная занятость и достойная зарплата", — подчеркнул он.

По его словам, цель инвестиций — стабильное развитие регионов и повышение уровня жизни человека. "Вкладывая деньги в экономику, мы ориентировались прежде всего на то, чтобы появлялись и развивались традиционные предприятия, которые основаны на переработке сырья, которое имеется в наличии в нашей стране. Если деревообработка - это лес. Если цемент и прочее - значит, соответствующее сырье в своем большинстве присутствует в Беларуси, не надо ехать за тридевять земель", - заметил глава государства.

Он добавил, что как бы ни было трудно, промышленное производство постоянно развивается, сохранены крупнейшие в мировом масштабе предприятия машиностроения, нефтепереработки, химической промышленности. Также значительно модернизированы деревообрабатывающая, цементная и пищевая отрасли, созданы новые высокотехнологичные мощности в традиционной энергосистеме.

"Впервые в истории независимой Беларуси организовано производство линейки легковых автомобилей. Также впервые мы реализуем масштабный биотехнологический проект по производству аминокислот", — отметил президент.

Однако результаты были получены не везде. Алекандр Лукашенко констатировал, что ввод в промышленную эксплуатацию отдельных новых производств, которые давно должны работать и приносить прибыль, вообще остановлен. При этом, по его словам правительство к концу года лишь подготовило предложения об оказании очередной господдержки предприятиям. "Если эта поддержка обоснована, мы ее будем оказывать: такова жизнь. Но только после того, как будет доказано, что в этой поддержке просители нуждаются и не провалили объективно план модернизации и инвестирования, который был до них доведен", - заметил глава государства.