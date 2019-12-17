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17. 12. 2019

Сиваков назвал интервью Гаравского профессиональным вбросом накануне встречи Лукашенко и Путина

Бывший глава внутренних войск Юрий Сиваков назвал интервью бывшего бойца СОБРа Юрия Гаравского, в котором он признался в участии в убийствах оппозиционеров двадцать лет назад, профессиональным вбросом накануне очередной встречи президентов Беларуси и России 20 декабря.

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Telegraf.by сообщал, что 41-летний Юрий Гаравский обратился в редакцию DW в сентябре 2019 года и заявил в своем интервью, что 20 лет назад в качестве бойца СОБРа (специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси) участвовал в похищениях, убийствах и захоронениях политических оппонентов президента Александра Лукашенко — Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского. Как считает Гаравский, действующий тогда глава МВД Юрий Сиваков знал об этих убийствах.

Однако NN.by сообщает, что Юрий Сиваков опроверг слова Гаравского: "Я вам скажу, что материал такой добротный, сделан профессионально, на высоком техническом уровне и, чувствуется, на хорошей такой кухне. Главное – своевременно. Когда у нас там встреча Лукашенко и Путина? 20 декабря? И мне кажется, что это даже не десерт, а только закуска. Должны еще появиться и первое блюдо, и второе, и третье. Об этой кухне можно только догадываться. Мне кажется, что такие козыри заранее готовятся. Они где-то лежат, ждут момента истины, вбрасывания в общество. Но я хочу сказать, что этот материал, из всех тех, что были раньше, самый профессиональный", пишет "Белсат".
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