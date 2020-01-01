Крушение самолета в Иране: у Зеленского призвали не манипулировать информацией



Президент Владимир Зеленский заслушал отчет оперативного штаба по вопросам авиакатастрофы самолета украинской авиакомпании МАУ Иран, сообщает Офис президента в четверг, 9 января.

"Отрабатывается несколько версий причин катастрофы самолета. В то же время на рабочем совещании под председательством Владимира Зеленского отмечалось, что пока специалисты не расследуют обстоятельства трагедии, не стоит манипулировать информацией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что родственникам погибших в Иране украинцев оказывают психологическую помощь.

"Государство обязательно проконтролирует, чтобы семьи получили все страховые выплаты", - сказано в сообщении.

Происходит сбор ДНК родственников погибших украинцев. Одной из главных задач штаба является идентификация и репатриация тел из Ирана.

В свою очередь, Иран выразил готовность оказать необходимую помощь для надлежащего расследования катастрофы.

Сообщается, что 9 января Зеленский проведет телефонные разговоры с официальными лицами стран, граждане которых погибли в результате трагедии.

В Офисе президента также отметили, что в 3:30 утра в Иране приземлился борт с 45 украинскими специалистами.

Напомним, 8 января самолет украинской авиакомпании МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв крушения самолета - 11 украинцев.

9 января в Украине объявлено днем траура по жертвам катастрофы лайнера МАУ в Иране.

Источник: korrespondent.net