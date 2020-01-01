Житель Миорского района несколько дней праздновал Рождество с трупом гостя

Милиция обнаружила тело пропавшего жителя деревни Черессы Миорского района в кресле за праздничным столом его приятеля. Поиски начались после того, как жена погибшего обратилась в милицию 8 января.

Женщина рассказала, что муж уже несколько дней не появлялся дома. Сотрудники милиции установили, что в последний раз пропавший был в гостях у односельчанина. Последний только что вернулся с заработков из России. Как оказалось, хозяин дома ударил поленом гостя во время пьяной ссоры. А затем продолжил веселиться. Празднования продолжались несколько дней. По словам убийцы, у него были подозрения, что с гостем не все в порядке. Но из-за капюшона на голове гостя он смог понять, что тот мертв.

"У погибшего мужчины 1969 года рождения была ссадина на затылке. Владелец дома признался, что нанес ему удар поленом во время ссоры. Из-за одетого на голову убитого капюшона никто за столом не обратил серьезного внимания на происшествие. Хотя, как признался сельчанин в разговоре с милиционерами, у него были подозрения, что с гостем не все в порядке", - предает БЕЛТА слова представителя УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

В отношении хозяина дома, где находился несколько дней мертвый гость, Миорским районным отделом СК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего) УК.