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09. 01. 2020

В Беларуси отменили обязательную медсправку при прохождении техосмотра

Источник фото: TUT.by

В УП «Белтехосмотр» сообщили, что со 2 января 2020 года было отменено требование к владельцам предъявлять медицинскую справку при прохождении техосмотра автомобиля.

Изменения в законодательство были внесены Указом президента Республики Беларусь от 30 декабря 2019 г. № 492 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь».

При этом, согласно указу, теперь сотрудники ГАИ имеют право требовать разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Что отображено в подпункте 12.1.3 пункта 12 ПДД.

Кроме медицинской справки, с 02.01.2020 из перечня документов, представляемых физическим лицом для получения разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении исключены:

  • разрешение органа связи на право использования радиочастотного спектра при эксплуатации радиоэлектронных средств – при их наличии на транспортном средстве;

  • медицинская справка о состоянии здоровья.

В отношении юридических лиц процедура выдачи допуска изменится только после приведения актов законодательства в соответствие с требованиями Указа.

Указ № 492 официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь 01.01.2020, рег. № 1/18795.

 
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