Банки перестали выпускать карточки БЕЛКАРТ

Начиная с 1 января 2020 года белорусские банки предлагают своим клиентам только совместные банковские карточки платежной системы MasterCard и национальной платежной системы БЕЛКАРТ – БЕЛКАРТ-Maestro.

По информации FINANCE.TUT.BY, выпуск карточек национальной платежной системы БЕЛКАРТ прекращен во всех белорусских банках. Кроме того, невозможно заказать даже карту учащегося.

«В настоящее время такой возможности нет, так как банк не выпускает карты БЕЛКАРТ», – прокомментировали в контакт-центре Беларусбанка.

Представители платежной системы БЕЛКАРТ объяснили сложившуюся ситуацию тем, что Нацбанк издал постановление (http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=B21933738&p1=1&p5=0), в котором обязал банки выпускать платежные карты БЕЛКАРТ либо с чипом, либо с чипом и магнитной полосой. Ранее все карточки данной платежной системы были только с магнитной полосой.

«В 2019 году платежная система БЕЛКАРТ предоставила возможность белорусским банкам эмитировать карточки БЕЛКАРТ с чипом. В настоящее время банками

производится обновление продуктовых линеек. Кроме того, банки по-прежнему имеют

возможность выпускать кобейджинговые карточки БЕЛКАРТ-Maestro с чипом», — прокомментировали в PR-службе национальной платежной системы.

Некоторые специалисты, близкие к банковской сфере полагают, что такая ситуация могла сложиться из-за финансовой стороны вопроса: перевыпуск эмитированных ранее карточек БЕЛКАРТ может оказаться очень накладно в финансовом плане. Особенно если учитывать тот факт, что большая часть таких карт была социальной – выдавалась бесплатно пенсионерам, школьникам, для зарплат госпредприятий. Возникает вопрос: кто будет оплачивать перевыпуск?

«По нашему мнению, переход на эмиссию карточек БЕЛКАРТ с чипом не окажет существенного влияния на стоимость карточек для конечного потребителя», - было сказано представителями БЕЛКАРТ, которые отрицают финансовую сторону вопроса в качестве причины сложившейся ситуации.

Источник: TUT.by