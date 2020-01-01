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09. 01. 2020

Лукашенко: Россия требует, чтобы Беларусь покупала ее нефть по ценам выше мировых

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал 9 января на церемонии вручения премии "За духовное возрождение", что Россия требует от Беларуси на нефте-газовых переговорах.

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По словам белорусского президента, Российская Федерация хочет, чтобы Беларусь покупала у нее нефть по ценам выше мировых. "Почему мы до сих пор с Президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых. Где такое видано?” - заявил президент Беларуси.

Александр Лукашенко убежден, что уже нашел других поставщиков нефти в страну.

Также президент Беларуси рассказал, что Россия отказывается от принятых ранее договоренностей по внутрироссийской цене на газ для белорусских потребителей. 

"Когда мы в 2011 году шли на продажу "Белтрансгаза", была жесткая договоренность, что за пять лет мы выйдем на внутрироссийскую цену по газу, - передает Телеграф со ссылкой на БЕЛТА слова Александра Лукашенко.

“"Газпром" сегодня на Беларуси зарабатывает в три раза больше, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально", - считает президент Беларуси.

При этом, Александр Лукашенко считает отношения между Беларусью и Россией примером для других. Например, для США и Ирана.   

 

Источник: БелТА
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