Лукашенко считает, что Беларусь вступила в очень острый период существования

Президент Беларуси рассказал на церемонии вручения премии "За духовное возрождение", что привержен идее независимости. При этом отметил, что страна вступила в острый период существования.

"Мы идем не просто по тонкому льду или лезвию. Мы идем и шатаемся влево и вправо. Не дай бог, неточный, неверный шаг - мы потеряем все. Надо прекратить всякие разговоры о суверенитете и независимости, о том, что кто-то хочет здрадзiць и сдать Беларусь. Может, кто-то и хочет… Но не первый президент...”, - заверил Александр Лукашенко 9 января. По словам президента Беларуси, он “эту страну строил” и сыграл в этом главную роль.

При этом, глава Беларуси отметил, что строит с белорусами государство для детей. “Это государство мы действительно строим, создав прочную основу. И давайте без пафоса: мы строим не только для себя - для самого ценного и дорогого, что у нас у каждого есть, - своих детей” - заверил президент Беларуси, передает БелТА.

Александр Лукашенко также рассказал, что остается привержен идее дружбы с россиянами, несмотря на отсутствие согласия: “Надо смотреть глубже: россияне - наши люди, братья, которые всегда готовы подставить нам плечо в трудную минуту”.

При этом президент рассказал, что отказаться от тесных отношений с Россией еще нельзя потому, что может быть как в Украине. «Если бы мы эти шаги сделали, мы бы с вами здесь не находились. Россия — это не просто огромная страна, дружественный нам народ. Это страна, где мы покупали сырье. Самое главное (сырья море, мы можем купить его в любой стране) — это наш общий рынок. Мы все перелопачивали и перерабатывали на этом пространстве. И что может случиться и случилось бы — посмотрите на соседнюю Украину" , - уточнил Александр Лукашенко.

“И сегодня нет катастрофы, если мы даже не договоримся с Россией. Живем же эти дни и будем жить не хуже, чем в 2019 году. Очень быстро не разбогатеем, но ни в коем случае не погибнем”, - уверен президент Беларуси.

Источник: БелТА