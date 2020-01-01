Студенты БГУ разработали “умную теплицу” для дачников с управлением со смартфона

Студенты факультета информатики БГУ разработали систему автоматического полива и климатического контроля в теплицах. Управлять ей можно с помощью смартфона удаленно.

“Студенческая разработка представляет собой программное обеспечение для механизмов, отвечающих за регулировку форточек и управление системой орошения. Технология позволяет в режиме реального времени анализировать данные датчиков микроклимата и регулировать процессы ухода за растениями”, - рассказали в Белорусском государственном университете.

Система не является чем-то совершенно новым. Аналогичные устройства давно применяются в промышленных парниках. Однако для дачных участков и небольших теплиц аналогов на белорусском рынке нет. При этом она позволяет настроить условия полива и температуры исходя из требований для разных растений.

Для обустройства “умной теплицы” потребуется установка датчиков микроклимата и механизмов для полива и проветривания. Стоимость такой системы пока не озвучена.

Источник: "Минск-Новости"