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09. 01. 2020

Студенты БГУ разработали “умную теплицу” для дачников с управлением со смартфона

Студенты факультета информатики БГУ разработали систему автоматического полива и климатического контроля в теплицах. Управлять ей можно с помощью смартфона удаленно.

“Студенческая разработка представляет собой программное обеспечение для механизмов, отвечающих за регулировку форточек и управление системой орошения. Технология позволяет в режиме реального времени анализировать данные датчиков микроклимата и регулировать процессы ухода за растениями”, - рассказали в Белорусском государственном университете. 

Система не является чем-то совершенно новым. Аналогичные устройства давно применяются в промышленных парниках. Однако для дачных участков и небольших теплиц аналогов на белорусском рынке нет. При этом она позволяет настроить условия полива и температуры исходя из требований для разных растений. 

Для обустройства “умной теплицы” потребуется установка датчиков микроклимата и механизмов для полива и проветривания. Стоимость такой системы пока не озвучена.

Источник: "Минск-Новости"
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