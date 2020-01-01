Лучший бомбардир Беларуси Шкурин за день сменил два клуба

Российский футбольный клуб ЦСКА подписал контракт с лучшим бомбардиром белорусского чемпионата 2019 года Ильей Шкуриным 9 января. Еще утром этого дня была информация, что футболист успел перейти из «Энергетика-БГУ» в брестское «Динамо».

Стремительная смена команд на протяжении суток - уникальный случай для белорусского футбола. Илья Шкурин уже успел пройти медобследование в российском клубе. Контракт рассчитан на 4,5 с года.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает сделку выгодной: “Хороший трансфер по соотношению цены и качества”.

“Насколько Илья усилит нашу команду, покажет время. Но в 20 лет стать лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси - уже неплохое достижение. Надеемся, что Шкурин приложит все усилия, чтобы повторить этот результат уже в российском чемпионате. Благо в ЦСКА дорога молодым всегда открыта”, - передает слова Бабаева sport-express.ru.

Напомним, что главным тренером в российском клубе работает белорусский специалист Виктор Гончаренко. Еще на днях он отказался подтвердить или опровергнуть информацию, что ЦСКА собирается купить белорусского форварда.

Илья Шкурин в 2019 году провел в чемпионате Беларуси 26 игр и забил 19 мячей.