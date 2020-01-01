СМИ: Российский миллиардер поставит на белорусские НПЗ 600 тыс. тонн нефти до конца января

Группа компаний «Сафмар» российского олигарха Михаила Гуцериева готова поставить 600 тыс. тонн нефти в Беларусь до конца января.

Об этом сообщает источник, знакомый с планами группы, агентству RNS. Уже с 1 по 10 января на белорусские НПЗ поступит 130 тыс. тонн нефти.

В группе компаний в ответ на официальный запрос не стали комментировать объемы поставок. Однако в «Сафмар» заверили, что объем добычи нефти компаниями группы «позволит выполнить обязательства по поставке нефти на внутренний рынок в полном объеме и также обеспечить поставку нефти в республику Беларусь в полном объеме, согласно утвержденному министерством энергетике РФ графику».

Напомним, что 9 января Александр Лукашенко заявил, что Беларусь нашла, где покупать нефть для своих НПЗ.

«В двух словах, почему с президентом России не договорились по нефти. Потому что РФ хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировой. Где такое видано?! Поэтому я и отказался от такой нефти. И прямо заявил, если не будет поставок по мировой цене из России нефти, мы найдем эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. И нашли», — заявил Александр Лукашенко.