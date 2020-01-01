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10. 01. 2020

Минюст готовит новый Административный кодекс: обещают меньше штрафовать и наказывать

Министр юстиции Олег Слижевский рассказала 9 января, что в Беларуси готовятся новые Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекс (КоАП и ПИКоАП). Планируют реже наказывать и сократить количество органов, которые могут вести административные дела.

“В целях организации данной работы внутри ведомства приказом Министра юстиции создана рабочая группа из числа специалистов и руководителей структурных подразделений Министерства юстиции, а также утвержден план деятельности Министерства юстиции по подготовке проектов КоАП и ПИКоАП” - рассказал министр в интервью государственному порталу pravo.by

По словам Олега Слижевского, будет продумана новая структура классификации нарушений и наказаний за них. В некоторых случаях планируется сократить количество случаев, когда будут назначаться наказания. 

Вот перечень планируемых  изменений, которые озвучили в Минюсте: 

  • категоризация правонарушений в зависимости от степени общественной опасности и тяжести последствий;

  • системный пересмотр и дифференциация административных взысканий, их вида и размера в зависимости от категории совершенного правонарушения и причиненного им вреда;

  • совершенствование и возможное расширение перечня оснований для освобождения от применения мер административной ответственности, в том числе ввиду малозначительности совершенного деяния;

  • перевод ряда составов административных правонарушений в категорию проступков, возбуждение административного процесса по которым возможно только по жалобе потерпевших;

  • упорядочение сроков наложения административных взысканий;

  • сокращение круга государственных органов и организаций, наделенных правом составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях (с возможным расширением функций органов прокуратуры) и другое.

Сроки подготовки Кодексов пока не оглашаются. По словам министра, вначале будут собраны основные предложения от всех заинтересованных органов власти. А потом направлены в Администрацию президента. 

 
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