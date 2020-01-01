Минюст готовит новый Административный кодекс: обещают меньше штрафовать и наказывать

Министр юстиции Олег Слижевский рассказала 9 января, что в Беларуси готовятся новые Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекс (КоАП и ПИКоАП). Планируют реже наказывать и сократить количество органов, которые могут вести административные дела.

“В целях организации данной работы внутри ведомства приказом Министра юстиции создана рабочая группа из числа специалистов и руководителей структурных подразделений Министерства юстиции, а также утвержден план деятельности Министерства юстиции по подготовке проектов КоАП и ПИКоАП” - рассказал министр в интервью государственному порталу pravo.by.

По словам Олега Слижевского, будет продумана новая структура классификации нарушений и наказаний за них. В некоторых случаях планируется сократить количество случаев, когда будут назначаться наказания.

Вот перечень планируемых изменений, которые озвучили в Минюсте:

категоризация правонарушений в зависимости от степени общественной опасности и тяжести последствий;

системный пересмотр и дифференциация административных взысканий, их вида и размера в зависимости от категории совершенного правонарушения и причиненного им вреда;

совершенствование и возможное расширение перечня оснований для освобождения от применения мер административной ответственности, в том числе ввиду малозначительности совершенного деяния;

перевод ряда составов административных правонарушений в категорию проступков, возбуждение административного процесса по которым возможно только по жалобе потерпевших;

упорядочение сроков наложения административных взысканий;

сокращение круга государственных органов и организаций, наделенных правом составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях (с возможным расширением функций органов прокуратуры) и другое.

Сроки подготовки Кодексов пока не оглашаются. По словам министра, вначале будут собраны основные предложения от всех заинтересованных органов власти. А потом направлены в Администрацию президента.