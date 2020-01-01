В МНС рассказали, кто из белорусов должен заплатить подоходный налог за 2019 год

Инспекция МНС рассказала 10 января, кто из белорусов должен до 31 марта 2020 года должен заплатить подоходный налог. Читайте внимательно, касается многих.

Прежде, чем платить налог, надо его посчитать. Для этого заполняется налоговая декларация установленного образца. Бланк документа можно скачать здесь. А пример заполненной декларации можно посмотреть здесь. Заполнить и подать декларацию необходимо до 31 марта!

Кто обязан заплатить подоходный налог

Помните, что налоговую декларацию обязаны предоставить те белорусы, кто в 2019 году получил такие доходы помимо основной работы:

Продажа двух или более авто, продажа авто с массой свыше 3,5 тонн, продажа микроавтобуса с числом мест более 8. Продажа недвижимости: более одной квартиры, более одного дома, более одной дачи, более одного гаража, более одного машиноместа. Продажа торговых, офисных и административных помещений. Продажа или иного возмездного отчуждения доли (пая, части доли или пая) в уставном фонде организации иному физическому лицу. Получал доходы от работы по найму (контракту); Получал доходы от продажи акций или иных ценных бумаг; Получал доходы от продажи долей в уставных фондах иностранных организаций; Получал доходы в виде процентов по счетам (вкладам) в иностранных банках; Получал доходы полученные в дар от иностранных граждан и др.

Список общий. Подробнее читайте на официальном сайте налоговой здесь.

Кто может получить льготы при выплате подоходного налога

Не забывайте, что также можно претендовать на льготы по подоходному налогу. Вот перечень доходов, при которых среднестатистический белорус может надеяться на меньшую сумму подоходного налога:

доходы, подлежащие налогообложению налоговым органом (например, доходы из-за границы, от возмездного отчуждения имущества и т.п.);

доходы от возмездного отчуждения имущества, налогообложение которых осуществлялось налоговыми агентами (например, административные, офисные, складские помещения, грузовые автомобили и т.п.);

авторские вознаграждения или вознаграждения за создание, исполнение или иное использование произведений науки, литературы и искусства, вознаграждения авторам изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и иных результатов интеллектуальной деятельности(далее – вознаграждения за создание объектов авторского права);

спортсмены и их тренеры, получившие доходы от личной деятельности за участие в спортивных соревнованиях, при условии, что такая деятельность осуществляется ими не в рамках командного участия.

Сэкономить можно вот столько:

в размере 110 рублей в месяц;

в размере 32 рублей (61 рубля) в месяц на детей в возрасте до 18 лет, учащихся и студентов дневного отделения или иных иждивенцев;

в размере 155 рублей в месяц для отдельной категории физических лиц.

Какой налоговый вычет и в каком размере может быть вам назначен, читайте здесь.

Помните, что уплата налога - обязанность. Если вы не заполните декларацию и не зачислите на счет налоговой нужную сумму - вам будут предъявлены штрафные санкции. Отправить декларацию в налоговую можно по почте, лично передать или через кабинет на сайте МНС. О штрафах лучше здесь не читайте, а просто вовремя подайте декларацию и заплатите. Выйдет дешевле.

Ставки подоходного налога в 2020 году

В настоящий момент в Беларуси применяются следующие ставки подоходного налога: