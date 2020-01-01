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10. 01. 2020

Беларусь начала поставки патронов в Европу

Источник фото: Wikimedia

Госпредприятие «Белспецвнештехника» поставила первую партию белорусских патронов в одну из европейских стран. Об этом сообщил генеральный директор фирмы Алексей Скрага.

Газета “Рэспублика” передает, что патронное производство в Оршанском районе начали строить около двух лет назад. И вот сейчас начались поставки первой продукции. 

“Глава государства в числе прочих задач поставил перед оборонщиками цель освоить производство патронов. В первую очередь для того, чтобы удовлетворить потребности национальных Вооруженных Сил, а некоторую часть боеприпасов поставлять на экспорт”, - рассказал Алексей Скрага.

По словам гендиректора “Белспецвнештехника”, “первые партии патронов произведены на экспорт и уже поставлены заказчику”. В партию вошли сортивно-охотничьи боеприпасы калибров 7,62х54, 7,62х39 и 9х19. На очереди уже следующая партия.

Алексей Скрага уверен, что белорусские патроны будут востребованы. Так как они дешевле аналогов и при этом не уступают в качестве. Руководитель госпредприятия уточнил, что на завод часто приезжают иностранные делегации и многие сразу же оформляют заказы. Сейчас на предприятии проходит сертификация боевых патронов. После чего могут начаться их поставки. 

 
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