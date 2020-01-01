Суд Черикова приговорил к смертной казни двух братьев за убийство учительницы

Суд Черикова вынес 10 января обвинительный вердикт и приговорил к смертной казни 21-летнего Илью и 19-летнего Станислава Костевых.

Суд признал их виновными в жестоком убийстве 47-летней учительницы. На момент совершения убийства братьям было 20 и 18 лет соответственно.

Напомним, тело 47-летней женщины с множественными ножевыми ранениями обнаружили рано утром 10 апреля 2019 года, потушив пожар в ее доме.

Компьютер убитой нашли в доме по соседству, у двоих братьев, которые и признались в убийстве. Поводом для преступления стало то, что из-за учительницы на профилактический учет как находящуюся в социально опасном положении поставили семью сестры братьев, которая находилась в отпуске по уходу за ребенком.

Пьяные братья пошли к педагогу разобраться. Когда она впустила молодых людей в дом, они стали избивать ее. Убив женщину и украв компьютер и продукты, преступники подожгли ее дом.

В конце декабря это дело прокомментировал президент Александр Лукашенко.

«Сестра никакая, асоциальный элемент. А [учительница] защитила их и потребовала изъять из семьи. Они ее резали всю ночь. Они убивали ее всю ночь. Она умоляла, просила, и в конце концов они ее к утру добили», - заявил он, объясняя наличие в Беларуси смертной казни.

Беларусь - единственная страна в Европе, где расстреливают преступников

Беларусь является единственной страной в Европе, где приводят в действие смертные приговоры. С 1990 года в Беларуси расстреляли более 400 человек. Одного помиловали.

В 2019 году расстреляли двух человек. Они буди осуждены за убийство трех человек, в том числе молодой пары в Минске.