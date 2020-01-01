МАРТ: коммуналка в Беларуси в 2020 году выросла ровно на 5 долларов

Министерство антимонопольного регулирования и торговли заявило, что коммунальные платежи в Беларуси на начало 2020 года выросли не более, чем на 5 долларов.

смотрите также Власти в 2020 году подняли цены на коммуналку больше, чем обещали

В МАРТ разъяснили, что распространенная ранее в СМИ (в том числе и Телеграфе) информация о росте стоимости “жировки” более, чем на 5 долларов, не верна. В министерстве рассказали, что рост тарифов считается исходя из инструкции.

“Данная Инструкция утверждена постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Министерства энергетики, Министерства финансов от 11 октября 2019 г. № 84/17/33/54.”, - уточнили в министерстве.

В МАРТ указали, что для расчета тарифов учитывается стандартная квартира со следующими характеристиками:

общая площадь – 48 м²;

количество комнат – 2;

количество проживающих – 3 человека;

оборудована газовой плитой, системой централизованного отопления и горячего водоснабжения;

нормативное потребление услуг.

Чтобы правильно посчитать усредненный тариф и определить насколько он вырос, таким образом, необходимо учитывать инструкцию.

Ниже приведена сравнительная таблица тарифов в 2019 и 202 годах. По мнению специалистов МАРТ, она подтверждает, что тарифы на ЖКХ выросли в среднем не более, чем на 5 долларов.