Беларусь договорилась с «Газпромом» о поставках газа

31 декабря в Москве председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и посол Беларуси в России Владимир Семашко подписали протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в январе и феврале 2020 года. Об этом сообщили в российской компании.

Также «Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» подписали дополнительные соглашения о продлении до 2021 года срока действия контрактов на поставку газа в Беларусь и его транспортировку по стране. Объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019-го.

Кроме того, стороны обсудили вопросы взаимодействия в газовой сфере с 2020 года.