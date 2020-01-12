В Гомеле у вокзала сгорела новогодняя ель

Утром 5 января сгорела новогодняя ель на Привокзальной площади Гомеля. Об этом сообщили в Гомельском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Ель была искусственная, состояла из пластиковых ветвей на металлическом каркасе высотой 15 метров.

Пожар потушен. Огнем уничтожены пластиковые ветки и иллюминация. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. 2 января в Гомеле сгорела фигура Деда Мороза, установленная возле елки на Речицком проспекте. В нее попала петарда.