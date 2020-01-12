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05. 01. 2020

В Гомеле у вокзала сгорела новогодняя ель

Источник фото: МЧС

Утром 5 января сгорела новогодняя ель на Привокзальной площади Гомеля. Об этом сообщили в Гомельском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Ель была искусственная, состояла из пластиковых ветвей на металлическом каркасе высотой 15 метров.

Пожар потушен. Огнем уничтожены пластиковые ветки и иллюминация.

Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

2 января в Гомеле сгорела фигура Деда Мороза, установленная возле елки на Речицком проспекте. В нее попала петарда.
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