Россиянам вместо проигранного финала МЧМ показали победу 9-летней давности

Российский спортивный телеканал «Матч ТВ» вместо финала молодежного чемпионата мира по хоккею, который Россия проиграла, показал победный для россиян финал-2011. В результате некоторые болельщики думали, что российская молодежка турнир выиграла.

Решающие матчи МЧМ-2019 должны были показывать на «Матч ТВ», но когда туда вышла сборная России, финал и полуфинал показали по другому каналу. А вместо этого на «Матч ТВ» дали в эфир финал 2011 года с участием тех же команд.



Как итог, болельщики, привыкшие смотреть спорт по «Матч ТВ», думали, что Россия выиграла у Канады со счетом 5:3, а не проиграла ей же 3:4. Среди них оказался известный футболист Дмитрий Тарасов, председатель комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев и официальный телеграм-канал «Москвы 24».





«Я смотрю Матч ТВ, включил, а там уже 0:2. Вдруг вижу – Кузнецов, Панарин… Нифига не пойму. Повтор 2011 года, вот же идиоты такое показывать в то же самое время», - отмечают болельщики в соцсетях.