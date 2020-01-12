В Бобруйске открылся супермаркет с пиццерией и кулинарией

В Бобруйске заработал новый супермаркет «Санта» на проспекте Строителей, 88. Вместе с привычными продуктами в нём представлены японские роллы, блюда на гриле, горячая выпечка и итальянская пицца. На открытии собралось около 500 человек, им раздавали бесплатное мороженое.

Магазин в микрорайоне № 7 стал третьим объектом сети «Санта» в Бобруйске. Здание построено ритейлером «с нуля» и обустроено по мировым стандартам. Площадь торгового зала – около 400 кв.м. Внутри много свободного места, так что есть, где развернуться с детской коляской. В интерьере присутствуют декоративные вставки с текстурой дерева. Вокруг главного входа выстроен портал лазурного цвета с белой вывеской.



В супермаркете собрано 8 000 наименований товаров. Витрины здесь крупные – с большим выбором продуктов. Привлекает внимание лавка с мясом, колбасами, фаршем и деликатесами. Интерес у покупателей вызвала секция с морской рыбой: приметив акционные стикеры, многие разбирали дары Атлантики по сниженным ценам. Большой оказалась зона свежих фруктов, овощей и зелени – нарасхват были бананы и мандарины.



Покупателям доступна разнообразная кулинария. Помимо полуфабрикатов и салатов, часть витрины занимают японские роллы. Рядом стоит гриль, где жарятся цыплята. Выпечка поступает на полки ещё горячей из собственной пекарни. Работает здесь и своя пиццерия: популярное итальянское блюдо готовят за 5,95 рубля из муки, морской соли, моцареллы, трав и натуральной начинки.





Открытие прошло с весельем и угощениями. Первые покупатели получили бесплатное мороженое, всем желающим раздавали воздушные шарики. Настроение поднимали большие плюшевые медведи.



«Мы уделяем большое внимание развитию в Бобруйске. Строительство нового магазина заметно расширило присутствие сети в городе, а местные жители получили богатый выбор продуктов и высокое качестве сервиса, – отмечают в сети «Санта». – Помимо рыбы, мяса и сыров, в супермаркете сделан фокус на готовых блюдах, горячей выпечке и итальянской пицце. Именно такими мы видим современные магазины в спальных районах».



Супермаркет «Санта» на Строителей, 88 работает с 9 до 23 часов. Покупателей здесь обслуживает 5 касс.



Напомним, брестская сеть «Санта» входит в известный холдинг, который также включает продуктового производителя «Санта Бремор» и молочную компанию «Савушкин продукт». В торговую сеть входит более 100 розничных магазинов, а общее число работников составляет около 4 тыс. человек.