Как белорусу сэкономить на путешествиях и даже заработать на этом

Многие хотят отдохнуть не только с шиком, но и дешево. В этой статье мы вместе с Юрием Моша, экспертом в области миграции и туризма, приведем несколько пунктов, которые помогут вам отдохнуть бюджетно.

Проживание в местном хостеле

Любой путешественник хоть раз, но останавливался в «хостеле». Основные его преимущества - низкая цена пребывания, возможность познакомиться с людьми и своя чарующая атмосфера.

Если вы отправляетесь в путешествие с семьей, то рекомендуем остановиться в апартаментах. Один из плюсов – существенная экономия на еде и возможность поближе узнать местную кухню, побывав в разных ресторанах. Также можно сэкономить и покупать еду в местных супермаркетах.

Путешествуйте самостоятельно

Отправляясь в путешествие самостоятельно, вы получите куда больше эмоций от поездки, нежели с туром. И можете значительно сэкономить. Самостоятельная бронь отеля и покупка билетов через специальные сервисы поможет сделать ваш тур гораздо дешевле, чем в турфирме. Еще один лайфхак для бюджетных путешествий: приобретайте билеты и бронируйте отель в дни скидок - сможете сэкономить до 70% от изначальной стоимости.

Андрей Мирончук, travel-блогер из Беларуси, на своей странице приводит следующие цифры: «Поездка из Минска на Канарские острова в турагентствах стоит около € 1 100, в то время как самостоятельно организованное путешествие обойдется вам в худшем случае в € 500».

Заметьте, такая экономия стоит потраченного на планирование путешествия времени. Но помните, что ответственность за свое здоровье и форс-мажорные ситуации целиком и полностью будет лежать только на вас.

Чем больше людей едет с вами, тем дешевле выйдет тур

Путешествие в большой компании подарит вам не только хорошее настроение, но и возможность значительно сэкономить на отеле: чем больше вы возьмете номер, тем дешевле будет сумма для каждого. Или же если вы приобретаете тур через туроператора, то вам могут предоставить скидку за покупку

Бесплатное путешествие в обмен за пост в «Инстаграм»

Летом 2019 года в сети «Инстаграм» в ленте у многих популярных блогеров стали появляться посты с подробным описанием отеля, каждодневные отчеты о прекрасно проведенном времени на пляже, с обязательной геометкой отеля. Выяснилось, что руководство отеля предлагает блоггерам бесплатное проживание в обмен на пиар и положительные отзывы в сети об отеле и его услугах.

«Отпуск по обмену» - новый способ окупить путешествие

На время отъезда, вы можете сдавать свое жилье и получать с этого прибыль.

А можете через специальный сервис сдавать квартиру туристам на время отпуска, параллельно проживая в другой стране по такой же схеме, но в чужой квартире - тоже бесплатно.

Подстраивайтесь под даты поездки, не попадая во «время отпусков»

Всем известно, что под праздники и каникулы, цены на туры растут стремительно. Но если вы соберетесь в поездку хотя бы на несколько дней раньше, то можете приобрести тот же тур, но в два раза дешевле.

Не забывайте также учитывать даты государственных праздников тех стран, куда планируете поездку.