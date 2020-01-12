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08. 01. 2020

Глава МИД Ирана объяснил атаку на базы США

 
Действия Ирана являются пропорциональным ответом США на убийство генерала Касема Сулеймани. Об этом в среду, 8 января, написал в Twitter глава иранского МИД Джавад Зариф.
 
"Иран предпринял пропорциональные действия в рамках статьи 51 устава ООН, нанеся удар по базе, с которой было совершено трусливое нападение на наших граждан и высших должностных лиц", − заявил Зариф.
 
По его словам, Иран не стремится к войне, но "будет защищать себя против любой агрессии",
 
Как отмечают СМИ, удары по американским военным базам в Ираке начались в ночь на среду именно в то время, когда 3 января был убит Сулеймани.

Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.

We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression.

— Javad Zarif (@JZarif) January 8, 2020
 
Ранее сообщалось, что в ночь на 8 января Корпус иранских стражей революции начал операцию возмездия за убийство генерала Сулеймани.
 
Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США.

Источник: korrespondent.net
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