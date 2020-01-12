МАЗ хорошо прошел горный этап и удержал статус лидера на «Дакаре»

Белорусы на МАЗе успешно прошли третий этап, показав второе время. Грузовой спорткар с эмблемой зубра сохранил лидерство в общем зачёте, рассказали в пресс-службе ОАО «МАЗ».

Третий этап проходил в окрестностях саудовского города Неом. Спецучасток растянулся на внушительные 427 километров, а основную сложность создавали участки с камнями и песками. По пути гонщикам встречались каньоны и горы, хотя подъём на высоту не вызвал трудностей для закалённых ещё чилийским высокогорьем пилотов.



Капотный МАЗ финишировал вторым, потратив на спецучастке 4 часа и 4 минуты. Почти на 5 минут меньше оставил на трассе россиянин Андрей Каргинов. На третьем месте – его партнёр по команде Антон Шибалов с 11-минутным отставанием. В генеральной классификации белорусы удерживают первое место с гандикапом в 2 минуты.



«Спецучасток был разделён на три части: первые две были несложными, а концовка была убойной и очень медленной. На самом деле очень рады, что проехали без остановок, – признался пилот Сергей Вязович. – Мы не торопились, так как у нас был гандикап. На трассе нас догнал Андрей Каргинов и воспользовался возможностью «подрезать»: просигналил – мы пропустили. Следующий участок стартовали в 10 секундах за ним, ехали, насколько позволяла пыль. Такой темп нас устраивал – генеральную классификацию мы сохранили без лишнего риска».



МАЗ Александра Василевского пришёл шестым, проиграв победителю заезда 25 минут. В «абсолюте» экипаж замыкает десятку и отстаёт на 1 час 28 минут. Алексей Вишневский завершил заезд на 19-й позиции, потратив на 57 минут больше победителя. В турнирной таблице его экипаж пребывает на 14-м месте, потеряв более 2 часов в сравнении с лучшим результатом.



В четвертый день экипажи доберутся до древнего города Аль-Ула. Протяженность спецучастка для грузовиков будет ещё большей – 453 километра. Маршрут включает как песчаные участки, так и гравийные дороги. Гонщики смогут набрать здесь высокий темп, но ошибки в навигации могут существенно повлиять на результаты.



Ралли-рейд «Дакар-2020» стартовал 5 января в Джедде и завершится 17 января в Киддии. Протяженность маршрута составляет около 8 тыс. км, причем на спецучастки приходятся рекордные 5 тыс. км. В гонке принимают участие свыше 350 экипажей со всего мира, из них около 50 соревнуются в классе грузовиков.