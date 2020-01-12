Игрушки, подгузники, питание. Первому минчанину 2020-го представители Минздрава вручили подарочную коробку Мама PRO

Поздравлять мам, родивших в новогоднюю ночь, уже стало доброй традицией. В 2020 году акция стала еще масштабнее, ведь подарки получили абсолютно все малыши, которые родились в первые сутки 2020-го, – а их в Беларуси аж 146!

Первой в новом году родилась девочка в Витебской области. А вот первым минчанином стал Тимофей, появившийся на свет на 10 минуте 2020-го, во втором столичном роддоме. Поздравить молодых родителей - Евгения и Анну Абрамовичей – собрались представители Министерства здравоохранения, проекта Мама PRO, администрация роддома.

-Мы поздравляем всех детей, которые родились 1 января. Это достаточно хороший показатель для первых суток. Надеемся, каждый день 2020 года будет приносить не меньше, чем 140 деток. Также эта акция будет продолжаться весь год: все дети, которые у нас рождаются, будут получать маленькие подарки и поздравительные письма от известных мам, - говорит начальник главного управления медицинской помощи, экспертизы Министерства здравоохранения Елена Богдан. - Помимо этого, в 11 крупных городах и районных центрах, как, например, Молодечно, Борисов, Солигорск, Мозырь, Барановичи, Пинск и др. пройдут семинары и конференции для будущих мам и пап. Для того, чтобы организовать диалог между врачами и родителями. У родителей будет возможность посетить родильный дом, посмотреть, в каких условиях будут появляться на свет их дети, задать вопросы врачам о беременности и уходе за ребенком.

В конференц-зале роддома молодым родителям вручили подарочную коробочку Мама PRO с самыми полезными вещами для первых месяцев жизни малыша. К слову, такие приятные сюрпризы с октября 2019-го получают все роженицы минских роддомов. Также Евгений и Анна получили наборы детского питания, одежду для ребенка на первые три месяца, подгузники, игрушки, средства ухода за малышом и многое другое.

Молодые родители признаются: получить столько подарков не ожидали! Зато к главному новогоднему сюрпризу оказались весьма готовы.

- 31-го днем мы готовились к празднику, накрывали стол. Тут поняли, что нужно вызывать скорую и ехать в роддом. Так что получается, схватки начались в прошлом году, а малыш родился в этом - улыбаются родители. - Так сложилось, что наш сын стал первым минчанином в 2020 году. Надеемся, что и по жизни он будет тоже первым.

По словам мамы маленького Тимофея, она во время родов успела загадать желание под бой курантов.

- Я была одна в родзале, весь персонал был рядышком, все внимание мне. В 23.59 включили бой курантов, все начали загадывать желания, а у меня начались потуги. Успела загадать желание, чтобы сыночек вырос крепким, здоровым и красивым. Роды прошли хорошо. Со мной и ребеночком тоже все отлично,- рассказывает молодая мама.

Акция организована Министерством здравоохранения, проектом МамаPRO и общественным объединением «Белорусский союз женщин». При поддержке торговых сетей «Гиппо» и «Белмаркет».

- Дети – это наше будущее. И мы рады быть частью столь важного и нужного для родителей и детей проекта. Нам очень важно оказать поддержку мамам и папам и с помощью таких подарков немного облегчить и упростить им жизнь, - уточняет заместитель директора - начальник управления по организации торговли сети "Белмаркет" Виктор Загорец.

Столь добрая акция откроет сезон очень важных и нужных для родителей проектов в 2020 году.

-Мы продолжаем делать важные проекты для родителей совместно с Минздравом, Мингорисполкомом, Министерством труда и соцзащиты, Белорусским союзом женщин,- говорит руководитель проекта «МамаPro», врач акушер-гинеколог Диана Мардас. – Вновь пройдет Конгресс Мама PRO и оупен-классы Папа PRO. Также, как и в прошлом году, родители будут получать праздничные коробки Мама PRO. И мы очень рады, что к нам присоединились столь сильные партнеры – торговые сети «Гиппо» и «Белмаркет». Именно благодаря им наш проект с подарочными коробками Мама PRO в 2019 году вышел на новый уровень: более 5000 мам уже получили такие приятные сюрпризы! И нам очень приятно получать приятные отзывы. Уверена, дальше будет еще масштабнее! Помимо этого, будут новые проекты, которые позволят объединить всех мам страны вне зависимости от того, в каком городе они проживают. Также реализуем новый проект Доктор PRO, а также продолжим развивать приложение Мама PRO.