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08. 01. 2020

Сколько можно ввозить алкоголя в Беларусь?

Норма беспошлинного ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза алкогольных напитков и пива составляет не более 3 литра включительно. От 3 до 5 литров можно ввезти при условии декларирования и уплаты таможенных платежей. Об этом Телеграфу сообщили в Государственном таможенном комитете.

Ввоз более 5 литров данной категории товара физлицами запрещен. При пересечении границы чаще, чем раз в семь календарных дней, допустимая норма – 1 литр.

За нарушение этих норм предусмотрена административная ответственность.
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