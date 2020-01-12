В Лепеле начинается суд над женщиной за убийство двухлетнего сына

Витебский областной суд в выездном заседании в Лепеле начнет рассмотрение уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в убийстве двухлетнего сына. Ее действия квалифицированы по п.2 ч.2 ст.139 (убийство заведомо малолетнего, лица, находящегося в беспомощном состоянии) УК.

Обвиняемая дала признательные показания, сообщает БелТА.

Как сообщал Телеграф, тело мальчика нашли мертвым внутри дивана в гараже в Лепеле. Правоохранители выяснили, что ребенка задушили.

Изначально 23-летняя мать ребенка женщина сама позвонила в милицию и сообщила, что ее маленький сын пропал в парке. Однако правоохранители в ходе поисков просмотрели записи с камер наблюдения, установленных в парке, и выяснили, что женщина находилась там одна. То есть женщина сообщила ложные сведения.

Милиционеры осмотрели жилье молодой матери и обнаружили мальчика, который не подавал признаков жизни, в диване в гараже. Согласно заключениям экспертиз, смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии.