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08. 01. 2020

Венедиктов: в Москве Лукашенко жмут, но у них не получается

Источник фото: Президент Беларуси

Главный редактор российской радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, который известен близкими связями с руководством РФ и 24 декабря брал интервью у президента Беларуси, считает, что главными вопросами в углублении интеграции между Беларусью и Россией являются «единое государство, движение к единому государству, к наднациональным органам».

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«Российская Федерация считает, что надо двигаться в ту сторону или прекратить вообще все эти разговоры и переходить на абсолютно коммерческие отношения, которые, безусловно, разорят Беларусь», - заявил Венедиктов в эфире передачи «Статус+».

По его словам, российские власти «жмут» президента Беларуси, «но пока что-то не получается у них». Целью такого давления, в том числе в нефтяной и газовой сферах, он назвал продление полномочий Владимира Путина как главы объединенного государства.

 
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