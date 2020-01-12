Венедиктов: в Москве Лукашенко жмут, но у них не получается

Главный редактор российской радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, который известен близкими связями с руководством РФ и 24 декабря брал интервью у президента Беларуси, считает, что главными вопросами в углублении интеграции между Беларусью и Россией являются «единое государство, движение к единому государству, к наднациональным органам».

смотрите также Румас и Медведев обсудили поставки нефти и интеграцию

«Российская Федерация считает, что надо двигаться в ту сторону или прекратить вообще все эти разговоры и переходить на абсолютно коммерческие отношения, которые, безусловно, разорят Беларусь», - заявил Венедиктов в эфире передачи «Статус+».

По его словам, российские власти «жмут» президента Беларуси, «но пока что-то не получается у них». Целью такого давления, в том числе в нефтяной и газовой сферах, он назвал продление полномочий Владимира Путина как главы объединенного государства.