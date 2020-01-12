ЗВР Беларуси за год выросли на 2,2 млрд долларов

Международные резервные активы Беларуси на 1 января составили 9 393,5 млн долларов в эквиваленте. Об этом сообщили Телеграфу в Национальном банке. За 2019 год ЗВР увеличились на 2,2 млрд долларов (на 31,2%), в том числе за декабрь – на 234,7 млн долларов (на 2,6%).

В прошлом году Беларусь исполнила обязательств в иностранной валюте на примерно 4,2 млрд долларов, в том числе в декабре - на 355 млн долларов.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики объем ЗВР на 1 января 2020 года должен был составить не менее 7,1 млрд долларов. На 1 января 2021 год он запланирован в размере не менее 7,3 млрд долларов.