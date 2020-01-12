МИД выясняет, были ли белорусы среди жертв авиакатастрофы в Иране

Посольство Беларуси в Тегеране выясняет, были ли среди пассажиров разбившегося украинского самолета граждане Беларуси. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Беларуси.

смотрите также Крушение украинского самолета в Иране: выживших нет

Согласно предварительным данным, белорусов среди погибших нет, передает БелТА.

По информации украинского посольства, самолет разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени после взлета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни. Все члены экипажа и пассажиры погибли.

Пока подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о девяти членах экипажа.