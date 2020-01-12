Стартовал второй этап рекламной игры «4 шага к мечте с ВТБ и Visa!»

Банк ВТБ (Беларусь) сообщил о начале 2-го этапа рекламной игры «4 шага к мечте с ВТБ и Visa!» для держателей карточек Visa банка.

Для выполнения условий второго этапа необходимо:

- являться или стать держателем карточки Visa банка ВТБ (Беларусь);

- совершить не менее одной безналичной операции по оплате товаров, работ или услуг с использованием карточки Visa банка ВТБ (Беларусь) и системы Интернет-банк, включая «VTB mBank (Belarus)», на общую сумму не менее 100 белорусских рублей;

- заполнить регистрационную форму участника игры на сайте.

В случае если регистрационная форма была заполнена в 1-м этапе игры, повторное заполнение не требуется. Выполнив условия, держатель карточки получает возможность принять участие в розыгрыше трех ноутбуков, а также денежной части приза.

Период проведения 2-го этапа: с 1 по 31 января 2020 года включительно.