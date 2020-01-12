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08. 01. 2020

В Беларуси выбирают номинанта на звание птицы 2021 года

Общественная организация “Ахова птушак Бацькаўшчыны” (АПБ) предлагает выбрать онлайн своего номинанта на звание крылатого символа следующего года.

Проголосовать можно по ссылке ptushki.org/birdoftheyear до 1 февраля включительно.

В списке для онлайн-голосования – серая мухоловка, козодой, ласточка-береговушка. Также можно добавить другой вид, который раньше не был птицей года и соответствует критериям.

Ласточка-береговушка - обычный широко распространенный вид, но менее известная, чем другие виды ласточек. Гнездится большими колониями в песчаных обрывах. Иногда колонии разрушаются во время разработок карьеров со строительным песком.

Козодой - единственный представитель отряда козодоеобразных в нашей стране. Один из мастеров камуфляжа. Окраска оперения козодоя прекрасно его маскирует на фоне лесной подстилки или ствола дерева. Наибольшую активность проявляет в тёмное время суток. Питается ночными летающими насекомыми. В гнездовой сезон птицы часто попадают ночью под колеса автотранспорта, движущегося на большой скорости по лесным асфальтированным дорогам.

Серая мухоловка - обычная перелетная птица. Обитает обычно в лесах. Селится и в населенных пунктах. Птицы питаются летающими насекомыми. Человек может помочь этому виду, производя специальные полуоткрытые домики для гнездования.

Карина Соловей, руководитель отдела развития АПБ: “Победители «народного голосования» не раз получали затем почетное звание птицы года. Например, глухарь - птица 2020 года - был выдвинут кандидатом раз в результате онлайн-голосования. Именно ваш голос может быть решающим! Расскажите знакомым о такой возможности - каждый из нас может организовать настоящую предвыборную кампанию для любимого вида!”

Вид, который наберет больше всего голосов на сайте АПБ, 8 февраля поборется за звание птицы 2021 года с обыкновенной горлицей и тростниковой овсянкой, номинированными Центральным Советом и Секретариатом АПБ. В этом заключительном этапе выборов птицы года участие примут члены организации.
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