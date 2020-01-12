Долгожданный и единственный концерт Пласидо Доминго в Минске!

Пласидо Доминго родился в Испании, но свои первые успехи на оперной сцене сделал в Нью-Йорке, став солистом городского оперного театра, а через год, дебютировав на сцене знаменитой «Метрополитен-опера». В том же году певец выступил на сцене Ла Скала и вышел на сцену вместе с прославленной Монсеррат Кабалье. В дальнейшем их дуэт покорил сцены самых знаменитых мировых музыкальных театров, ну и конечно, Доминго был участником невероятно знаменитого проекта «Трех теноров», где он, Лучано Паваротти и Хосе Каррерасом, возвысили оперное искусство на абсолютно новую ступень музыкального олимпа.

Репертуар Пласидо Доминго насчитывает 150 партий, число, не имеющее аналогов у любого другого певца в истории. Он около четырёх тысяч раз поднимался на сцену в качестве певца, выступая в самых известных оперных театрах мира — от Ла Скала в Милане до Баварской государственной оперы в Мюнхене. В его репертуаре произведения на итальянском, французском, немецком, испанском, английском и русском языках. В дискографии Доминго записи более ста опер, альбомов с ариями, дуэтами и программами в стиле кроссовер, которые принесли ему двенадцать премий Грэмми, в том числе три латинских Грэмми, он снялся более чем пятидесяти музыкальных клипах и получил две премии Эмми. На счету певца участие в художественных фильмах и различных телевизионных проектах, некоторые из них посмотрело более одного миллиард человек в 117 странах.

В 1993 году он основал международный голосовой конкурс «Operalia», который до сих пор проводится ежегодно. Он получил почетные докторские степени в Оксфордском и Нью-Йоркском университетах за пожизненную приверженность и вклад в музыку и искусство. Доминго является и очень успешным дирижёром, на его счету более 500 оперных спектаклей и симфонических концертов.

Уже 19 апреля, легенда оперной сцены и один из самых влиятельных певцов в истории оперы выступит в Минске! Это настоящее грандиозное событие для любителей классической музыки, которое нельзя пропустить!

Концерт пройдёт в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь под управлением Виталия Кульбакова, дирижер - Юджин Кон.

19 апреля, 18:00

Дворец Республики (Большой зал), Живой звук.

Стоимость билетов: от 145 до 500 рублей.

Дополнительная информация по телефону (017) 2299141, касса (017) 2299039

Билеты в кассах Дворца Республики, на сайтах: www.ticketpro.by, www.kvitki.by, www.bycard.by