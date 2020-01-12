Белорусские музыканты дадут рождественский концерт в Италии

В этом году вновь, по инициативе Почётного Консульства Республики Беларусь в Кальяри, и при поддержке культурного Фонда Сардинии, состоится концерт в честь празднования православного Рождества и Старого Нового года с участием белорусских музыкантов.

Речь идёт о ставшей отныне прекрасной традиции для жителей Сардинии, которая является в то же время настоящим рождественским подарком к православным праздникам для белорусов, а также других представителей многочисленной диаспоры постсоветского пространства в этом автономном регионе Италии.

12 января в зале Консерватории Кальяри, рассчитанной на 840 мест, выступит белорусская музыкальная группа из Бреста M A R O U, участники которой являются лауреатами многочисленных международных конкурсов и фестивалей: полуфиналисты польского телешоу «Mam talent», участники мирового джазового фестиваля CHAO YONG в городе Чинджу (Южная Корея) в 2018 году.

Яна Буцкевич (вокалистка): лауреат республиканских, международных конкурсов и фестивалей, финалистка Национального отбора конкурса песни «Евровидение – 2015», участница телешоу «Академия талантов» на телеканале ОНТ, участник мирового джазового фестиваля «IN SUMMER» (Южная Корея).

Евгений Лукьянчик (саксофон, кларнет): лауреат республиканских, международных конкурсов и фестивалей, финалист Национального отбора конкурса песни «Евровидение – 2015»

Илья Терещук (барабаны): выпускник Брестского музыкального колледжа, лауреат международных конкурсов, победитель международного барабанного конкурса Level 360 (Москва), педагог барабанной школы Drum Park (Минск), финалист Национального отбора конкурса песни «Евровидение – 2015»

Василий Речкин (бас-гитара), Роман Марчук (клавишные): лауреаты республиканских, международных конкурсов и фестивалей.

Помимо выступления белорусского коллектива предусмотрено также выступление музыкантов Консерватории Кальяри: Алессандро Дилиберто (фортепиано), Массимо Ферра (гитара), Массимо Торе (контрабас), Роберто Мигони (ударные), Луиджи Лаи (лаунеддас). Ведущая концерта Эмилия Канто! Девиз концерта: МУЗЫКА ОБЪЕДИНЯЕТ МИР!!

Приветственное слово на открытии такого значимого мероприятия будет предоставлено представителям Президиума Регионального Правительства, Президиума Сардинского Парламента, Мэрии города Кальяри, а также представителям Православной Церкви Московского Патриархата и Католической Церкви, Почетному консулу Республики Беларусь.