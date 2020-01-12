Белорусы с пробитыми колёсами стали вторыми в «абсолюте» ралли «Дакар»

Команда «МАЗ-СПОРТавто» относительно благополучно завершила четвертый этап ралли-рейда «Дакар» в Саудовской Аравии. Капотник под управлением Сергея Вязовича приехал шестым на этапе и теперь идёт на второй позиции в общем зачёте, рассказали в пресс-службе ОАО «МАЗ».

Четвертый этап привел гонщиков в древний город Аль-Ула. Длина спецучастка оказалась внушительной – 453 километра. Первый участок оказался простым, а вот следующие два изрядно потрепали «боевые» машины. В самый неподходящий момент пришлось менять шины и белорусам.



Капотный МАЗ показал на этапе шестое время – 4 часа 31 минута. Самым быстрым оказался россиянин Антон Шибалов, который потратил на трассе на 15 минут меньше. В турнирной таблице белорусы пропустили на первое место Андрея Каргинова, от которого отстают на 10 минут.



«Навигация была несложной, а вот второй и третий отрезок были убойными. Нам пришлось менять колесо, а потом ещё продолжали ехать с двумя проколами. Третий участок такой, что на нём надо триал проводить», – описывает ситуацию Сергей Вязович.





МАЗ Алексея Вишневского проехал этап девятым за 4 часа 38 минут с проигрышем в 22 минуты. Александр Василевским на этот раз был 15-м: его время – 5 часов 14 минут, а отставание от победителя заезда – 58 минут. В генеральной классификации оба экипажа занимают в такой же последовательности 11-е и 12-е место.



«Мы проехали этап без остановок и проблем, хоть и приходилось много обгонять. В конце спецучастка организаторы заставили всех поездить по таким камням, что просто жесть – спложное бездорожье. Камни настолько большие, что можно пробить всё, что угодно», – признается пилот Алексей Вишневский.



Его партнёр по команде Александр Василевский подтверждает: «Участок был очень сложным с обилием камней. Мы оказались сегодня в числе самых невезучих экипажей – пробили два колеса и потеряли много времени. По скорости шли хорошо, никто нас не догнал – 200 километров за нами шли КамАЗы, пока мы не пробили шины».



На пятом этапе гонщики доберутся до поселения Хаил, что почти в центре Саудовской Аравии. Спецучасток длиной 353 километра будет с «сюрпризами»: маршрут пройдет по отрезкам с огромными камнями и крупными дюнами. Пилотам предстоит быть максимально собранными во время заезда.



Ралли-рейд «Дакар-2020» стартовал 5 января в Джедде и завершится 17 января в Киддии. Протяженность маршрута составляет около 8 тыс. км, причем на спецучастки приходятся рекордные 5 тыс. км. В гонке принимают участие свыше 350 экипажей со всего мира, из них около 50 соревнуются в классе грузовиков.