Посольство Ирана в Минске приспустило флаг и открывает книгу соболезнований в память об убитом генерале

Посольство Ирана в Беларуси осудило убийство военными США иранского генерал-лейтенанта Касема Сулеймани. «В течение многих лет генерал Касем Сулеймани непрерывными усилиями руководил борьбой против всех поддерживаемых США террористических движений в регионе, в частности ИГИЛ, и вернул безопасность в регион», - сообщили Телеграфу в посольстве.

По этому случаю в дипломатическом представительстве в Минске будет приспущен флаг Ирана в течение трех дней.

Кроме того, 10 января в здании посольства будет открыта книга соболезнований «по случаю мученической смерти генерал-полковника Касема Сулеймани в результате террористического акта».

Касем Сулеймани был командиром Сил Кудса, внешнего крыла Корпуса стражей исламской революции в Иране. Как считает американская администрация, Корпус стражей Исламской революции является главным иранским механизмом для культивирования и поддержки террористических группировок, направленных против сил США по всему Ближнему Востоку.

Он был убит 3 января в Багдаде по личному указанию президента США Дональда Трампа. Убийство стало ответом на атаки на американское посольство в Ираке.

Похороны Сулеймани в Иране привели к многочисленным жертвам среди сторонников генерала. Численность погибших в результате давки во время церемонии прощания с командующим силами специального назначения Аль-Кудс достигла 56 человек.

Сам же Иран в ответ на убийство своего генерала ночью 8 января нанес удар баллистическими ракетами по военным базам США в Ираке. Иранские СМИ утверждают, что на базах в Ираке погибли 80 человек. Однако премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в результате иранских ракетных обстрелов военных баз США в Ираке ни среди американских, ни среди британских военных жертв не зафиксировано.

Через несколько часов после атаки на вылете из аэропорта Тегерана разбился украинский пассажирский самолет, на борту которого находилось 176 человек. В основном это были граждане Ирана. Существует версия, что самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.