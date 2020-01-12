Белорусы продали в 2019 году валюты на 600 млн долларов больше, чем купили

За 2019 года год чистая продажа наличной валюты физическими лицами в Беларуси составила 1,418 млрд долларов. Это на 18,4% меньше по сравнению с 2018 году, свидетельствуют данные Национального банка.

смотрите также Нацбанк установил новые тарифы на просмотр кредитной истории С учетом безналичных операций продажа гражданами превысила покупку на 597,7 млн долларов. В декабре белорусы сдали на 11,5% больше валюты, чем в ноябре, — 705,3 млн долларов. Покупка выросла на 18,4% до 641,5 млн долларов. В целом 47 месяцев подряд население Беларуси остается чистым продавцом наличной валюты.