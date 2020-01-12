Нацбанк взялся за карты рассрочки: из-за них растут цены

Национальный банк Беларуси настоятельно рекомендовал банкам ограничить с 8 января вознаграждения от организаций торговли или сервиса в размере не более чем 4% от стоимости товара или услуги, приобретаемых потребителем с помощью кредитных карт рассрочки. Об этом говориться в письме №04-16 в адрес банков и Ассоциации белорусских банков.

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В письме отмечается, что при покупке товаров гражданами на условиях рассрочки размер вознаграждения банку может превышать 30%. В результате, чтобы возместить свои расходы по оплате услуг банков, организации торговли включают их в цену товара. Таким образом, их стоимость растет независимо от того, покупался товар с использованием карты рассрочки или нет, сообщает АФН.

В связи с этим Нацбанк призвал ограничить размер вознаграждения в размере 4% от стоимости товара.