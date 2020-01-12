«Шедевры мирового органного искусства» представит органистка из Японии Хироко Иноуэ

29 января 2020 года, 19:00, Большой концертный зал

В рамках проекта «Шедевры мирового органного искусства», который уже давно с успехом проходит в Белорусской государственной филармонии, на сцене Большого концертного зала выступит органистка из Японии Хироко Иноуэ. Она посетит Беларусь с концертом уже в третий раз, её предыдущие два концерта получили положительные отзывы от любителей классической органной музыки.

Хироко Иноуэ родилась в г. Осака (Япония). Училась в Университете искусств в Киото. Окончила с отличием Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского по классу фортепиано

(проф. Н. Л. Штаркман), органа (проф. А. А. Паршин), аспирантуру как органистка и пианистка, а также окончила Консерваторию им. Принца Клауса (Голландия) по классу игры на исторических инструментах (проф. Тео Йеллема).

Хироко Иноуэ – лауреат первых премий японских фортепианных конкурсов в г. Сакаи и III Международного конкурса пианистов

им. М. В. Юдиной (I премия, 2003, Санкт-Петербург). Участница Московских Международных органных фестивалей.

Как концертирующий органист она подготовила несколько фундаментальных сольных программ (монографические концерты из произведений И. С. Баха, органной музыки Франции и др.), постоянно сотрудничает с оркестрами из разных городов России, в том числе с Государственным академическим камерным оркестром России под управлением А. Ю. Уткина (сочинения И. С. Баха, Г. Ф. Генделя, Й. Гайдна, Ф. Пуленка, О. Респиги и японских современных авторов), также регулярно выступает в формате «Орган плюс…»: с ансамблями инструменталистов (фортепиано, скрипка, саксофон – с лауреатом международных конкурсов

В. Кожухаровой), выдающимся гобоистом А. Уткиным, исполнителями на народных инструментах (цимбалы, домра) и вокалистами (концертные программы «Аве Мария», «Приглашение в оперу» и др.).

Сотрудничает с мастерами художественного слова (сценические композиции с московскими артистами театра и кино Ч. Хаматовой – «Куда ведет нас сладкий путь любви?», В. Карякиным – «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» и др.), постоянно участвует в проектах легендарного лектора, музыковеда С. В. Виноградовой. В этих проектах, требующих умения стилистически точно подобрать музыкальную ткань спектакля, ярко проявились профессионализм, высокая культура и эрудиция органистки.

В программе: Х. Кабанильес, А. Вивальди, И. С. Бах, Ф. Мендельсон, С. Франк, К. Сен-Санс, М. Мусоргский, Г. Форе