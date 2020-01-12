Футболист сборной Беларуси решил стать барменом

Футболист сборной Беларуси Станислав Драгун решил поработать барменом в своем же пабе Vinie Jones Pub. Увидеть его за стойкой в можно будет вечером в четверг, 9 января на улице Интернациональной, 33 в Минске.

В меню можно будет заказать говорящие напитки «С детства за БАТЭ», «Голова», «С детства за «Динамо», «Покрась забор». Пивной бар в английском стиле Vinie Jones Pub открылся в мае 2019 года. Его владельцы - известные минские бармены Михаил Коноваленко и Иван Баранчук вместе с футболистами сборной Беларуси Михаилом Сиваковым и Станиславом Драгуном.