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09. 01. 2020

Футболист сборной Беларуси решил стать барменом

Источник фото: БАТЭ

Футболист сборной Беларуси Станислав Драгун решил поработать барменом в своем же пабе Vinie Jones Pub. Увидеть его за стойкой в можно будет вечером в четверг, 9 января на улице Интернациональной, 33 в Минске.

В меню можно будет заказать говорящие напитки «С детства за БАТЭ», «Голова», «С детства за «Динамо», «Покрась забор».

Пивной бар в английском стиле Vinie Jones Pub открылся в мае 2019 года. Его владельцы - известные минские бармены Михаил Коноваленко и Иван Баранчук вместе с футболистами сборной Беларуси Михаилом Сиваковым и Станиславом Драгуном.
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