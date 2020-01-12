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09. 01. 2020

Камера видеонаблюдения сняла крушение самолета МАУ

Падение украинского самолета под Тегераном зафиксировала уличная камера видеонаблюдения. Об этом в четверг, 9 января, сообщает Европейская правда.

На кадрах видно, как в темноте внезапно вспыхивает свет, а затем по улице, рядом с домами, разлетаются горящие обломки, после чего повсюду появляются островки огня.

Напомним, накануне появилось видео, снятое на телефон очевидцем авиакатастрофы.

Как известно, 8 января самолет украинской авиакомпании МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв крушения самолета - 11 украинцев. 

Источник: korrespondent.net
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