Прокурор просит расстрелять двух братьев, убивших учительницу

В Черикове прокурор запросил высшую смертную казнь для двух братьев 18 и 20 лет, подозреваемых в убийстве учительницы. Такое заявление он сделал в суде 8 января. Сегодня обвиняемые выступят с последним словом. Ранее они оба были судимы.

Тело 47-летней женщины с множественными ножевыми ранениями обнаружили рано утром 10 апреля 2019 года, потушив пожар в ее доме, передает TUT.by.

Компьютер убитой нашли в доме по соседству, у двоих братьев, которые и признались в убийстве. Поводом для преступления стало то, что из-за учительницы на профилактический учет как находящуюся в социально опасном положении поставили семью сестры братьев, которая находилась в отпуске по уходу за ребенком.

Пьяные братья пошли к педагогу разобраться. Когда она впустила молодых людей в дом, они стали избивать ее. Убив женщину и украв компьютер и продукты, преступники подожгли ее дом.

В конце декабря это дело прокомментировал президент Александр Лукашенко.

«Сестра никакая, асоциальный элемент. А [учительница] защитила их и потребовала изъять из семьи. Они ее резали всю ночь. Они убивали ее всю ночь. Она умоляла, просила, и в конце концов они ее к утру добили», - заявил он, объясняя наличие в Беларуси смертной казни.