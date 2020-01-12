Народный артист Беларуси, руководитель Национального академического концертного оркестра профессор Михаил Финберг попал в реанимацию. Причиной госпитализации 72-летнего знаменитого белорусского дирижера стали проблемы с сердцем.

Состояние его здоровья постепенно улучшается, сообщает Sputnik.

В оркестре заявляют, что изменения в концертный график вноситься не будут, все выступления оркестра пройдут в плановом режиме. Так, уже 17 января состоится XX Праздник музыки "Заслаўе-2020", передает БелТА.

Михаил Финберг является бессменным руководителем Национального академического оркестра Беларуси. Его творчество отмечено рядом наград и премий. Кроме того, он был членом Совета Республики двух созывов, входит в совет по культуре при Совмине и комитет по государственным премиям.