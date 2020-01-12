Власти в 2020 году подняли цены на коммуналку больше, чем обещали

Утвержденные в Беларуси тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2020 год оказались выше, чем прогнозировали власти. Заявлялось, что жировка в стандартной двуккомнатной квартире площадью 48 квадратных метров с тремя проживающими и нормативным потреблением услуг потяжелеет на 5 долларов в эквиваленте. Но это оказалось не так.

Так, с 1 января электричество подорожало на 8,9%, газ – на 2,4%, водоснабжение - на 12,5%, канализация – на 21,4%, капитальный ремонт – на 29,9%, а техобслуживание лифта – на 2,9%. С 1 июня подогрев воды и отопление подорожают еще на 11,6%.

Согласно подсчетам TUT.by, сумма в жировке для условной семьи из 3 человек уже увеличилась на 10,84 рубля — с 106,45 до 117,29 рубля. После июньских подорожаний коммуналка в целом подорожает на 13,84 рубля, или на 6,5 долларов, что явно больше, чем 5 долларов.