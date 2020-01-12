Александр Новиков выступит в Минске с программой «Лучшее и Любимое»

Поэт, певец, композитор - Александр Новиков не нуждается в представлении. Его вечные хиты «Вези меня, извозчик», «Помнишь, девочка», «Шансоньетка» слышали почти все граждане страны. Он настоящий. Настоящий человек, гражданин, артист со своей позицией и взглядами, которым не изменял никогда.

В конце 70-х годов увлекался рок-музыкой. В 1975—1979 гг. работал музыкантом в ресторанах «Уральские пельмени», «Малахит», «Космос». В 1981 г. создал студию «Новик - рекордс» и группу «Рок-Полигон», с которой записал одноименный альбом. Концертная деятельность группы проходила полулегальным способом, впрочем, как и у всех рок-групп того времени. Тогда же наладил выпуск самодельной электромузыкальной аппаратуры, которая превосходила по качеству все отечественные образцы и пользовалась, благодаря этому, огромным спросом по всей стране. Аппаратура являлась аналогом зарубежной и мало чем отличалась от нее, как по внешнему виду, так и по звучанию. Некоторые образцы её работают до сих пор.

Учился поочередно в трех вузах: Уральском Политехническом, Свердловском Горном, Уральском Лесотехническом. Из всех был отчислен по разным причинам. Наотрез отказался вступать в члены ВЛКСМ, критиковал советский режим, со студенческих лет находился под особым контролем властей. Город Свердловск наперекор всем именовал Екатеринбургом. В 1984 г. резко отошел от рок-музыки неожиданно для всех записал свой знаменитый альбом «Вези меня, извозчик». Альбом побил все рекорды популярности и масштабы тиражирования. После выхода альбома была установлена круглосуточная слежка, прослушивание телефонных разговоров и сбор информации.

В 1985 г. по приговору Свердловского суда получил 10 лет лагерей усиленного режима

В 1990 г. Указом Верховного Совета РСФСР был освобожден, а позднее Верховный Суд России отменил приговор, признав тем самым, что 6 лет проведенные поэтом в заключении были результатом сфабрикованного дела.

За время творческой деятельности А. Новиков создал более трехсот песен и стихов, а также несколько документальных фильмов: «Я только что из клетки», «Помнишь, девочка?», «Гоп-стоп шоу», «Настоящий». В 1995 г. А. Новиков с режиссером К. Котельниковым сняли большой документальный фильм о группе «Бони М» и её продюсере и композиторе Фрэнке Фариане — «О, этот Фариан!». Съемки проходили в Люксембурге и Германии. Фильм очень нужный и интересный, но по центральным каналам ТВ показан не был.

Когда сегодня говорят «шансон» — подразумевают «Новиков». С этим можно спорить или соглашаться, это может нравиться или нет, но… Он — такой, какой есть. Порой резкий, почти «хулиганствующий», порой нежный и лирический, но всегда крайне серьезно относящийся и к своему, и к чужому творчеству, почитающий дар стихосложения за Дар Божий. Человек, на чьих афишах значится лишь его имя, давно ставшее его визитной карточкой.

Ему одинаково удаются и песни, выдержанные в блатной стилистике («Веня-корешок», «Галерка, ша!..»), и сатирический зарисовки («О женском атлетизме», «О козле и экстрасенсах», «Безалкогольная свадьба»), и совершенно потрясающие лирические композиции («Катилась по асфальту», «Вы уезжаете»), и глубоко гражданственные песни («Белые и красные», «Красный Роджер»), и конечно же «лагерный» цикл «Ожерелье Магадана». Показательно, однако, что поздний Новиков совершенно не отменяет и не преодолевает раннего (в отличие, например, от Розенбаума, публично открестившегося от своего раннего «одесского» цикла, собственно и принесшего ему успех).

Его дискография на данный момент насчитывает 31 авторский альбом, 14 альбомов-записей с концертов, 13 видеодисков, а также несколько сборников стихов, песен и автобиографическая книга. Александр Новиков является лауреатом общенациональной премии «Овация» в номинации «Городской романс» (1995г.), многократным лауреатом премии «Шансон года». (с 2002г. по 2018г.).

Организатор концерта: ЧУП «Аквариум ВС».

Телефон для справок: 8 (025) 717-93-87, 8 (017) 327-02-39.

В офисе по адресу: ул. Октябрьская 5, к. 318/1 (КЗ Минск) можно приобрести билеты без торговой наценки электронных билетных операторов.

Отправить заявку на заказ и бронирование билетов можно по электронной почте:

e-mail: akvarium-band@mail.ru

Цена билетов: 35-140 руб.